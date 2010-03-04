Написание движка партнёрской программы

Партнёрская программа:

1) Заливаем картинки

- Реальный размер

- Уменьшенная копия (фиксированный размер "стандарт" с вотемаркой)

- Уменьшенная копия (пользователь выставляет размер)

== После того как изображение загруженно должны выводиться

= HTML для вставки изображения

= BB для вставки изображения

= просто URL картинки

2) За каждый уникальный просмотр изображения должны начисляться деньги на счёт Владельца картинки

- Уникальность отслеживаем по IP куки Браузеру

- Должна быть ссылка для привлечения рефералов

- статистика по рефералам

- количество и ники

- сколько каждый заработал и принёс как рефер

3) Кабинет Пользователя (зареганого)

- Статистика по просмотрам

- количество уникальных просмотров

- Сколько заработал

- за сегодня

- За вчера

- За неделю

- За месяц

- Сколько заработал за всё время

4) Выплаты

- Минималка для снятия 100р

- Выплаты должны заказываться пользователем не чаще чем раз в 7 дней

+ будет ещё мелочей 5-10

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надо сделать что то похожее на радикал http://www.radikal.ru только с другими функциями

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по срокам около месяца, если кто напишет быстрее то оговорим ваш денежный бонус. жду предложений.