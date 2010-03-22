Сайт на Joomla по имеющемуся дизайну

Отличный исполнитель! Сделал как и обещал в срок (а срок был очень короткий). Сделал работы отлично, всё работает, отвёрстанно как надо. Я буду с Анатолием ещё работать, он настоящей специалист Joomla. Кстати результаты работы выдал отчётом/напоминалкой. Молодец.