Сайт на Joomla по имеющемуся дизайну

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок350 просмотров

Есть утверждённые макеты дизайна в PSD.

Необходим специалист по Joomlа который натянет дизайн, настроит для работы сайт.

В приложении описание сайта.

Хотя бы несколько отзывов по Joomla, портфолио, наличие ICQ или Skype, реализация проекта сегодня, вежливость.

Joomla
15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$220
4 дня
Отличный исполнитель! Сделал как и обещал в срок (а срок был очень короткий). Сделал работы отлично, всё работает, отвёрстанно как надо. Я буду с Анатолием ещё работать, он настоящей специалист Joomla. Кстати результаты работы выдал отчётом/напоминалкой. Молодец.
Хороший заказчик, почти всегда в сети, все доходчиво объясняет, платит вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад