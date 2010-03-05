Произвести ряд работ над системой интернет казино

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка245 просмотров

Здравствуйте.

Задачи:

Расширить функционал казино, сделать разделение игровых залов "Классический и VIP" где будут начисляться бонусы разного уровня.

Все более подробно при конкретном общении.

Сразу указывайте конкретную стоимость и примерные сроки.

15 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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