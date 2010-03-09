Уменьшить БД. для поисковика Donish.Tj

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Завершен1 заявка136 просмотров

Нужно уменьшить БД для поисковика www.Donish.tj

нужно создать две скрипт один которые уменьшить то что в БД сейчас второй индексирует новые сайты.

Ну если что то не так объяснил пишите в личку или контакты указан на моем профиле.

15 лет назад
abdyl
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Спасибо тебе Андрюх.... Советую обращаться к этому человеку..... Заказ выполнен 100 баллов! Респект и уважуха тебе чувак!!!
Все прошло хорошо!

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InAeternum
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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