Доработки магазина виртуал март

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

Нужен человек, разбирающийся в чужом коде, доделаь интернет магазин (примерно 20% доработок). В коде достаточно ошибок в стандартных функциях, несколько модулей написано с нуля. Покупки совершать можно, но много глюков. Подробное задание при личном общении

15 лет назад
kvateeva
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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