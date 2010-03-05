Здравствуйте. Задачи: Расширить функционал казино, сделать разделение игровых залов "Классический и VIP" где будут начисляться бонусы разного уровня. Все более подробно при конкретном общении. Сразу указывайте конкретную стоимость и примерные сроки.
Доработки магазина виртуал март
Нужен человек, разбирающийся в чужом коде, доделаь интернет магазин (примерно 20% доработок). В коде достаточно ошибок в стандартных функциях, несколько модулей написано с нуля. Покупки совершать можно, но много глюков. Подробное задание при личном общении
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