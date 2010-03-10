Найти глюк в вёрстке с якорем в firefox и хроме

При перемещении с использованием якорей по странице новостей в ИЕ всё отлично работает. Однако в FireFox и Хроме блок с якорем (a name) поднимается поверх шапки к самому верху страницы.

Надо предложить как это излечить.

Посмотреть можно здесь.

http://www.fashion-lines.ru/fl/watch/news/_t_/id=43076/#anc43076

Пощёлкать слева на заголовки новостей в FireFox и посмотреть как верхушка сайта будет перекрываться контентом.