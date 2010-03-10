Найти глюк в вёрстке с якорем в firefox и хроме

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки211 просмотров

При перемещении с использованием якорей по странице новостей в ИЕ всё отлично работает. Однако в FireFox и Хроме блок с якорем (a name) поднимается поверх шапки к самому верху страницы.

Надо предложить как это излечить.

Посмотреть можно здесь.

http://www.fashion-lines.ru/fl/watch/news/_t_/id=43076/#anc43076

Пощёлкать слева на заголовки новостей в FireFox и посмотреть как верхушка сайта будет перекрываться контентом.

15 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Что поразительно Виталий без лишних разговоров буквально за минуты проникся моим кодом (div + css) и решил проблему разваливающегося дизайна в firefox. Проект большой, код большой но я не услышал никаких нудных разговоров, что копаться в чужом коде очень тяжело. Просто сказка, а не работник. О такой скорости и профессионализме можно только мечтать. Большое спасибо.
Спасибо, все замечательно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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