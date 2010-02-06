Нужно подтянуть сайт на джумле. Многое сделанно. Осталось относительно немного. вот список что сделать: Надо: 1) сделать новости ка как на макете 2)Сделать галерею(она уже есть, ...
Скрипт просмотра фильмов с INTV
Нужен скрипт, который будет получать видео с intv (без рекламы) и показывать в плеере Uppod на моем сайте. ( пример сайт kinobanda.ru )
Основные задачи скрипта:
Чтобы работал с сайтами intv.ru и seasonvar.ru (с фильмами и сериалами), т.е. нужно, чтобы ссылки вставлялись автоматически в плей-лист в плеере.
Чтобы они постоянно работали (т.е. чтобы поддерживали динамические ссылки)
Жду Ваших предложении с примерами.
Заявки фрилансеров
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