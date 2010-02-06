Скрипт просмотра фильмов с INTV

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Нужен скрипт, который будет получать видео с intv (без рекламы) и показывать в плеере Uppod на моем сайте. ( пример сайт kinobanda.ru )

Основные задачи скрипта:

Чтобы работал с сайтами intv.ru и seasonvar.ru (с фильмами и сериалами), т.е. нужно, чтобы ссылки вставлялись автоматически в плей-лист в плеере.

Чтобы они постоянно работали (т.е. чтобы поддерживали динамические ссылки)

Жду Ваших предложении с примерами.

15 лет назад
Ascheres
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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