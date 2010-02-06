Скрипт просмотра фильмов с INTV

Нужен скрипт, который будет получать видео с intv (без рекламы) и показывать в плеере Uppod на моем сайте. ( пример сайт kinobanda.ru )

Основные задачи скрипта:

Чтобы работал с сайтами intv.ru и seasonvar.ru (с фильмами и сериалами), т.е. нужно, чтобы ссылки вставлялись автоматически в плей-лист в плеере.

Чтобы они постоянно работали (т.е. чтобы поддерживали динамические ссылки)

Жду Ваших предложении с примерами.