Приложение для ВКонтакте.ру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно сделать простенькое приложение для пользователей ВКонтакте.ру,приложение должно быть в виде лото,игра на голоса.

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Желательно что бы была ася и портфолио

15 лет назад
BOSS46
Илья 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров