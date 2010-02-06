Требуется программист для написания копии скрипта сайта qpays.com Это простой скрипт платежной системы с простым функционалом: - создание двух видов аккаунтов - возможность перевода средств между аккаунтами - протекция сделки ...
Приложение для ВКонтакте.ру
Нужно сделать простенькое приложение для пользователей ВКонтакте.ру,приложение должно быть в виде лото,игра на голоса.
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Желательно что бы была ася и портфолио
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