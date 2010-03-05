Проект на Drupal

В команду требуется специалист по работе с CMS Drupal для совместной реализации сложного масштабного проекта. Глубокие познания Друпала и богатый опыт общения с этой системой – обязательны. Прошу сразу в предложении (можно в личку) указывать ссылки на примеры работ.

От человека требуется полная отдача для оперативного решения поставленных задач.

Цена приблизительная, указана за первый этап, включающий разработку двух блоков. Для начала, чтобы присмотреться друг к другу, работаем над первым – маленьким блоком. Если все всех устраивает, переходим ко второму, существенно более сложному. Работа оплачивается по этапам. Все детали проекта при личном общении.

Проект масштабный, и работ в будущем планируется еще много.

Приоритет отдается людям с хорошей связью, голосовой скайп очень желателен, но лучше, если человек проживает в Москве.