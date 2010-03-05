Здравствуйте нужен скрипт для проигрывания фильмов с ex.ua на PHP ... если возможно.
Проект на Drupal
В команду требуется специалист по работе с CMS Drupal для совместной реализации сложного масштабного проекта. Глубокие познания Друпала и богатый опыт общения с этой системой – обязательны. Прошу сразу в предложении (можно в личку) указывать ссылки на примеры работ.
От человека требуется полная отдача для оперативного решения поставленных задач.
Цена приблизительная, указана за первый этап, включающий разработку двух блоков. Для начала, чтобы присмотреться друг к другу, работаем над первым – маленьким блоком. Если все всех устраивает, переходим ко второму, существенно более сложному. Работа оплачивается по этапам. Все детали проекта при личном общении.
Проект масштабный, и работ в будущем планируется еще много.
Приоритет отдается людям с хорошей связью, голосовой скайп очень желателен, но лучше, если человек проживает в Москве.
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