Скрипт скачивания файлов с файлообменников

Требуется написать скрипт, который потом не составит труда внедрить в существующий проект (доступ к нему строго ограничен).

Небольшой Бриф описания (техническое задание необходимо составить и написать и согласовать в начале работы)

Суть - скачивание файлов с файлообменников.

Требования:

- строка ввода (система сама определяет обменник)

- кнопка "скачать файл"

- после нажатия кнопки система скачивает файл на сервер (ключи доступа к обменникам задаются в конфигурационных файлах)

- соответственно список файлов и параметры каждого, размер, сколько скачано, ссылка "скачать" (список общий для всех пользователей)

- необходимы кнопки старт и пауза (при добавлении скачивание не начинается автоматически, а пока файл просто появляется в списке с отображением всех параметром, в т.ч. размера)

- по окончании скачивания выдает пользователю ссылку на скачивание

- соответственно список всех файлов и возможность удалить их (удалить может любой пользователь любые файлы, даже добавленные другими пользователями)

Необходимо продумать сессии, чтобы система работала стабильно, даже в случае аварийной перезагрузки с начатыми закачками, т.е. чтобы система могла продолжить загрузку (при необходимости конечно для себя сгенерировав новую ссылку, если старая уже недоступна и ПРОДОЛЖИТЬ загрузку, а не начать заново)

Все будет привязываться к существующей системе пользователей (модифицированная http://code.google.com/p/rutorrent/ - с многофункциональной системой пользователей) + http://ru.wikibooks.org/wiki/RTorrent )

Будем рады выслушать любые рекомендации, пожелания и предложения.

Требуемые обменники (на эти обменники премиум доступ имеется): depositfiles.com, vip-file.com, turbobit.net, letitbit.net, 4files.net,

Без премиума, скачивание в порядке очереди (при необходимости при добавлении ввод капчи пользователем, без перехода на сайт обменника): uploading.com, sendspace.com, filefactory.com, megaupload.com, ifolder.ru, rapidshare.com

В предложении просьба указывать какие технологии Вы собираетесь применить (например: интерфейс на php, а загрузка файлов на С++)

P.S. нас не интересует генерация ссылок, вопрос стоит в полностью автоматизированной переливке файлов на наш сервер; требуется написать чистый код, с необходимыми комментариями)

По бюджету: 100-400$, в зависимости от того, что Вы сможете предложить и какие функции помимо описанных сможете реализовать)

Предоплата исполнителям с хорошим рейтингом.