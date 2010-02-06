Здравствуйте нужен скрипт для проигрывания фильмов с ex.ua на PHP ... если возможно.
Скрипт скачивания файлов с файлообменников
Требуется написать скрипт, который потом не составит труда внедрить в существующий проект (доступ к нему строго ограничен).
Небольшой Бриф описания (техническое задание необходимо составить и написать и согласовать в начале работы)
Суть - скачивание файлов с файлообменников.
Требования:
- строка ввода (система сама определяет обменник)
- кнопка "скачать файл"
- после нажатия кнопки система скачивает файл на сервер (ключи доступа к обменникам задаются в конфигурационных файлах)
- соответственно список файлов и параметры каждого, размер, сколько скачано, ссылка "скачать" (список общий для всех пользователей)
- необходимы кнопки старт и пауза (при добавлении скачивание не начинается автоматически, а пока файл просто появляется в списке с отображением всех параметром, в т.ч. размера)
- по окончании скачивания выдает пользователю ссылку на скачивание
- соответственно список всех файлов и возможность удалить их (удалить может любой пользователь любые файлы, даже добавленные другими пользователями)
Необходимо продумать сессии, чтобы система работала стабильно, даже в случае аварийной перезагрузки с начатыми закачками, т.е. чтобы система могла продолжить загрузку (при необходимости конечно для себя сгенерировав новую ссылку, если старая уже недоступна и ПРОДОЛЖИТЬ загрузку, а не начать заново)
Все будет привязываться к существующей системе пользователей (модифицированная http://code.google.com/p/rutorrent/ - с многофункциональной системой пользователей) + http://ru.wikibooks.org/wiki/RTorrent )
Будем рады выслушать любые рекомендации, пожелания и предложения.
Требуемые обменники (на эти обменники премиум доступ имеется): depositfiles.com, vip-file.com, turbobit.net, letitbit.net, 4files.net,
Без премиума, скачивание в порядке очереди (при необходимости при добавлении ввод капчи пользователем, без перехода на сайт обменника): uploading.com, sendspace.com, filefactory.com, megaupload.com, ifolder.ru, rapidshare.com
В предложении просьба указывать какие технологии Вы собираетесь применить (например: интерфейс на php, а загрузка файлов на С++)
P.S. нас не интересует генерация ссылок, вопрос стоит в полностью автоматизированной переливке файлов на наш сервер; требуется написать чистый код, с необходимыми комментариями)
По бюджету: 100-400$, в зависимости от того, что Вы сможете предложить и какие функции помимо описанных сможете реализовать)
Предоплата исполнителям с хорошим рейтингом.
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