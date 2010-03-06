Сделать эффект

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Закрыт4 заявки302 просмотра

PSD в архиве - логотип(медальон)

Нужно сделать на медальоне эффект типа этого (можно максимально приближенный)

http://templates.allday.ru/flash-templates-type/25393.html

Если есть дополнительные предложения-принимается.

Подложка должна быть прозрачной, объясняю почему:

подложка будет -кожа лаковая-типа как на картинке

логотип с эффектом будет в центре сайта, разделы будут по бокам, поэтому рассчитывать сразу нужно на большой размер флешки

HTML
15 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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