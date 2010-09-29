ypeskov

Юрий Песков ypeskov

 
46 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

eko-n-tech
Лёзин 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Разработка модуля к проекту на Kohana
Спасибо Юрию! Очень помог в решении вопроса. Отличный профессионал. Быстро и качественно решает задачи. От меня + Всем рекомендую!
Получилось отличное сотрудничество
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#1152
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
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#4246
HTML-верстка
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#7095