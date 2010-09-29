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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Юрию! Очень помог в решении вопроса. Отличный профессионал. Быстро и качественно решает задачи. От меня + Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Получилось отличное сотрудничество
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 3 дней
#1152
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
#4246
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#7095