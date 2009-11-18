Разработать дизайн футболок на заданную тематику.

Необходимо разработать футболки с картинками на тему "Веселый фермер" (приложение вконтакте - http://farmer.vkontakte.ru/) и прикольными подписями. Полет фантазии не ограничивается, наоборот приветствуется, есть только одно условие: картинка должна узнаваться. Т.е. глядя на футболку, должно быть понятно, что это именно по теме приложения "Веселый фермер". Картинки нужно перерисовать из логотипа, готовых персонажей (курица-свинья-корова) и т.д., чтобы они были уникальными, но узнаваемыми. Также можете предложить свои идеи, рассмотрим все варианты.

Первоначальный бюджет около $500. Но работа не единоразовая, постепенно будем расширять ассортимент как по этой теме, так и по другим (другие приложения вконтакте).

Печататься всё будет в Prostoprint.com, поэтому макеты должны делаться под этот сервис.

Типы футболок: http://prostoprint.com/products/ , там же расцветки футболок.

Требования к макету: векторные изображения (текст, картинка, рисунок): формат файла .eps, .ai (v.10), .cdr (v.10), приложены файлы используемых шрифтов.

Цветовая палитра тоже должна соответствовать палитре сервиса.