Вобщем есть небольшая картинка. Там изображен зверек. Нужно изобразить ТАКОГО ЖЕ в точности зверька, но только с предметом в руках. Подробнее объясню при личном общении. Пожалуйста, в предложении пишем: Срок 3 дня (срок ЖЕСТКИЙ) 1) примерную стоимость 2) ...
Разработать дизайн футболок на заданную тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать футболки с картинками на тему "Веселый фермер" (приложение вконтакте - http://farmer.vkontakte.ru/) и прикольными подписями. Полет фантазии не ограничивается, наоборот приветствуется, есть только одно условие: картинка должна узнаваться. Т.е. глядя на футболку, должно быть понятно, что это именно по теме приложения "Веселый фермер". Картинки нужно перерисовать из логотипа, готовых персонажей (курица-свинья-корова) и т.д., чтобы они были уникальными, но узнаваемыми. Также можете предложить свои идеи, рассмотрим все варианты.
Первоначальный бюджет около $500. Но работа не единоразовая, постепенно будем расширять ассортимент как по этой теме, так и по другим (другие приложения вконтакте).
Печататься всё будет в Prostoprint.com, поэтому макеты должны делаться под этот сервис.
Типы футболок: http://prostoprint.com/products/ , там же расцветки футболок.
Требования к макету: векторные изображения (текст, картинка, рисунок): формат файла .eps, .ai (v.10), .cdr (v.10), приложены файлы используемых шрифтов.
Цветовая палитра тоже должна соответствовать палитре сервиса.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
На сайт freest.org нужен нарисованный рисунок влюбленной пары, желателно блондинов, которых затем можно будем вставить вместо картинки мальчика, исходники нужны в илюстраторе и чтоб вписывались в стиль сайта и в цвет, и идеально на белом ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется нарисовать карту Польши с разбивкой по воеводствам и с основными автотрассами в формате cdr. Уточнение: Вот как образец готовая карта Беларуси http://krismar-berlio.pl/ru/map/index/slug/belarus В таком виде нужно сделать карту Польши. Воеводства должны быть разных оттенков. Проставлены основные населенные ...Завершен14 лет назад
Для разработки серии ПАЗЗЛОВ и детских настольных игр требуются добросовестные и качественные исполнители (художники), а именно: красивые, яркие картинки (НЕ Дисней), русские сказки, ПЕЙЗАЖИ, животные (избирательно). Оплата сдельная-договорная (от сложности исполнения). возможно длительное сотрудничество. к.т. 097-358-48-42 Игорь Не желающим ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть картинка, из нее нужно отрисовать 4 фрагмента в кореле. http://i048.radikal.ru/0911/ea/a022afe33c1f.jpg Работа нужна качественная, чтоб не отличалась оригинала. Срок - до завтра. Цена - 10$ Жду ваших предложений.Завершен14 лет назад
Добрый день! Сама не успеваю, нужна помощь. Необходимо чтоб первая карта из приложений стала выгляднть как вторая :). Т.е. отрисовать карту проезда. Огромная просьба в аську и скайп НЕ стучаться.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Схема должна выглядеть примерно вот так: http://www.aksimed.ru/download/sxema_cdp.jpg Цвета должны вписываться в стиль сайта, быть понятной (как пройти от метро так и на машине), иметь 2 размера (под модуль Joomla и на всю страничку), ну и не ...Завершен14 лет назад
Необходимо разработать ряд визуальных образов для компании, занимающейся предоставление IT аутсорс услуг. Описание концепции можно посмотреть в приложенном файле Присылайте ваши предложения с ценами, сроками и примерами работ.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется нарисовать карту проезда к офису. Карта нужна для печати в брошюре. Пример прикреплен. Адрес: Москва, ул. Красноказарменная д. 14 аЗавершен14 лет назад
- $600
Требуется нарисовать комикс в стиле Gen-13 с уклоном в фэнтези-техно. Всего 20 страниц. Начальный этап: Разработка эскизов 5-ти персонажей. Второй этап: Весь комикс до конца. Тех. задание: 1. По фотографиям реальных людей нужно создать персонажей комикса ( ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад