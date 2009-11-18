Карта Польши

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок439 просмотров
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Требуется нарисовать карту Польши с разбивкой по воеводствам и с основными автотрассами в формате cdr.

Уточнение:

Вот как образец готовая карта Беларуси http://krismar-berlio.pl/ru/map/index/slug/belarus

В таком виде нужно сделать карту Польши. Воеводства должны быть разных оттенков.

Проставлены основные населенные пункты.

14 лет назад
anj_m
59 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
Olviya
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Отличная работа. Очень доволен сотрудничеством с Оксаной. Профессионально, быстро и качественно. Учитены все пожелания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Надежный заказчик. Отличное сотрудничество, четкая постановка ТЗ, и человеческое общение.) рекомендую к сотрудничеству, можно доверять!
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