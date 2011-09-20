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Разработка сайтов под ключ.
Официальный сайт: http://king-studio.ru/
Владею DHTML, CSS2(3), JavaScript, JQuery-AJAX, PHP, Delphi 7, Visual FoxPro 9, Turbo Assembler 2.0, Turbo Pascal 7.0, PhotoShop CS4 v.11.0
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
12 лет назад
Спасибо! :-)
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было легко и интересно, результатом сотрудничества вполне доволен. Нареканий и претензий не имею.
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1290
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#402
Прикладное ПО
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от 2 дней
#1232
Обработка фотографий
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от $1
от 1 дня
#2366
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2653
Веб-программирование
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от $20
от 2 дней
#4160