KING8888

Владимир Царь KING8888

 
44 годаУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Skype: king_88888

Разработка сайтов под ключ.

Официальный сайт: http://king-studio.ru/

Владею DHTML, CSS2(3), JavaScript, JQuery-AJAX, PHP, Delphi 7, Visual FoxPro 9, Turbo Assembler 2.0, Turbo Pascal 7.0, PhotoShop CS4 v.11.0

PHPJavascriptDelphijQueryAjaxPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ezdorov
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Редизайн/доработка главной страницы сайта.
Спасибо! :-)
Работать с заказчиком было легко и интересно, результатом сотрудничества вполне доволен. Нареканий и претензий не имею.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1290
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#1232
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