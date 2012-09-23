Создать функциональную копию сайта

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Закрыт3 заявки160 просмотров

Крупный заказчик ищет серьезную, опытную команду разработчиков сайта, способную создать функциональную копию сайта www.baby.ru Просим озвучить смету и срок производства. Техническое задание, www.baby.ru

13 лет назад
ezdorov
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров