Разработка платежных плагинов на php (Joomla)

Нужно разработать несколько платежных плагинов для работы с различными платежными системами и аггрегаторами, как российскими, так и зарубежными.

Достаточно иметь опыт подключения платежной системы к сайту на php.

В первую очередь интересуют

Яндекс

2Checkout

Google Checkout

Dengi-online

Alterpay

Liberty

EasyPay

RBC

z-payment

и т.д.