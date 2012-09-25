Необходимо скопировать сайт-одностраничник (Landing page), который был сделан посредством SaaS сервиса и сделать его автономным. Сайт представляет собой статическую страницу с формой для сбора контактов, интегрированной с сервисом MailChimp. ...
Исправить некорректный код Сапы
В сапе не добавляются новые страницы сайта. Уже две переиндексации подряд. Предыдущий дилетант аматор отказался исправлять некорректно установленный код. Необходимо выяснить в чем причина и корректно устранить ошибку, без создания новых проблем. Оплата по результату после переиндексации страниц, 1 октября. Указывайте свои цены.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен скрипт бота, чтобы крутился на хостинге. Просьба тестировать скрипты перед тем как оставлять заявку. Нужен 100% рабочий скрипт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен скрипт онлайн журналов для просмотра на сайте. Например: загружаю журнал а посетитель может читать, листать его. Если нужен пример, предоставлю. Заранее всем спасибо.Закрыт13 лет назад
- $500
Есть сайт http://www.buynewhome.ru/ там уже много чего реализовано, что нужно сделать: будет всего 1 страна - Испания. Отображение объектов (и сами объекты, которые нужно будет спарсить с сайта, их там 30тысяч) вот как тут ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать сложную форму заказа. Сайт на движке Джоомла. Образец недоделанной формы http://webdesignerstudio.16mb.com/ кнопка ЗАКАЗАТЬ. Подробное описание работы формы см. п.п. 4.6. техзадания.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
нужно удалить все дубли страниц, склеив их с помощью правил для htaccess. От исполнителя требуется разобраться в текущем htaccess, либо дописать новые правила, либо изменить старые правила чтобы дублей не стало. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
В общем есть скрипт блокировки пользователей. При заходе на сайт он записывает лог в файл ip и referer, а я уже потом в ручную указываю их если мне надо в админке во вкладке "блокировка" ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист с уверенными практическими знаниями PHP5, Zend Framework, JQuery UI для постоянного сотрудничества по доработке сервиса http://www.ayur.com.ua Работы касаются как back-end так и front-end программирования. Выбранному кандидату будет ...Закрыт13 лет назад
Требуется доработать бонусную систему в OpenCart Прикрепить к аккаунту OpenCart бонусную карту. Карта физическая, раздается клиентам. Имеет индивидуальный номер. Номер карты прописывается Супер администратором вручную через админку. Клиент ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Задание, полагаю, простое и легко выполнимое. Надо сделать быстро. Есть сайт интернет-магазина на Битриксе. Номенклатура синхронизируется с 1С предприятие. Задача: Надо посмотреть каким ...Закрыт13 лет назад