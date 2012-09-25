Исправить некорректный код Сапы

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Завершен1 заявка124 просмотра

В сапе не добавляются новые страницы сайта. Уже две переиндексации подряд. Предыдущий дилетант аматор отказался исправлять некорректно установленный код. Необходимо выяснить в чем причина и корректно устранить ошибку, без создания новых проблем. Оплата по результату после переиндексации страниц, 1 октября. Указывайте свои цены.

13 лет назад
Work_home
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ru-Web
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо. Всё быстро понятно и доходчиво.
Четкая постановка задачи, оперативное предоставление всех доступов, полная оплата обговоренной суммы. Что еще надо для счастья :)

Заявки фрилансеров

Ru-Web
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13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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