Написать правила htaccess

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

нужно удалить все дубли страниц, склеив их с помощью правил для htaccess.

От исполнителя требуется разобраться в текущем htaccess, либо дописать новые правила, либо изменить старые правила чтобы дублей не стало.

По сути - нужен человек, знающий регулярки и который в курсе того, что такое 301 редирект...

Без опыта не пишите.

13 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Приятно поработали. Быстро и без нареканий! Рекомендую.
Отличный заказчик, приятно работать. Советую всем.

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Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад