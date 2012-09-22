Нужен импорт товара в csv для скрипта Ecmall уточните детали и сколько будет стоить внедрение?
Написать правила htaccess
нужно удалить все дубли страниц, склеив их с помощью правил для htaccess.
От исполнителя требуется разобраться в текущем htaccess, либо дописать новые правила, либо изменить старые правила чтобы дублей не стало.
По сути - нужен человек, знающий регулярки и который в курсе того, что такое 301 редирект...
Без опыта не пишите.
Выбранный исполнитель
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