Интеграция Opencart - 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Срочно требуется провести интеграцию Opencart-1C. Обмен двухсторонний - загрузка номенклатуры, выгрузка счетов.

Обязательно указывайте стоимость.

Предоплаты не делаю (можно безопасную сделку).

Opencart
13 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров