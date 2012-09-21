Правка стилей в сайте modx

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В сайте veratex.ru на modX необходимо выправить стили текста.

1. Проблема форматирования текста по ширине.

2. Улучшить читабельность основного текста, поработав над размеров, цветом.

3. Поправить стили блока новости.

4. Внедрить блок типового слайдера, к примеру http://mtdc.com.ua/

Исходник скрипта слайдера предоставлю.

Оплата вебмани.

MODX
13 лет назад
regado
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PH0b0S
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PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
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год назад
13 лет назад