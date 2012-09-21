Доработка сайта на платформе Joomla 2.5

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Здравствуйте !

Сайт MM-Rebate.ru создан на платформе Joomla 2.5

Нужно создать для сайта компоненты:

1. Личный кабинет с функциями (пример кабинета на сайтах oncap.ru fxcash.ru)

2. Партнерская программа (пример fxcash.ru/partners/)

3. Модуль вывода статистики сайта (Сколько пользователей, сколько торговых счетов, Сколько было выплат)

4. Провести проверку сайта на безопасности на написания кода.

Все остальные подробности при общении !

Желательно писать цену и сроки !

Joomla
13 лет назад
NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров