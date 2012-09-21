Нужно сделать карту сайта на джумле.Точнее, чтоб она работала и не выдавала 502 ошибку.
Доработка сайта на платформе Joomla 2.5
Здравствуйте !
Сайт MM-Rebate.ru создан на платформе Joomla 2.5
Нужно создать для сайта компоненты:
1. Личный кабинет с функциями (пример кабинета на сайтах oncap.ru fxcash.ru)
2. Партнерская программа (пример fxcash.ru/partners/)
3. Модуль вывода статистики сайта (Сколько пользователей, сколько торговых счетов, Сколько было выплат)
4. Провести проверку сайта на безопасности на написания кода.
Все остальные подробности при общении !
Желательно писать цену и сроки !
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