Доработка скрипта (блокировка доступа к компьют.)

В общем есть скрипт блокировки пользователей.

При заходе на сайт он записывает лог в файл ip и referer, а я уже потом в ручную указываю их если мне надо в админке во вкладке "блокировка" и доступ пользователю закрывается.

Нужно сделать вывод лога в админке а не как сейчас в файле, а то сейчас в файле выводится куча ненужной инфы например пользватель с таким то ip загрузил такие то картинки, скрипт фиксирует вообще все загрузки со страницы. Т.е. на одного пользователя там инфы безполезной просто дофига)

Надо сделать только 1 запись на одного пользователя) Чтобы не искать всех в этой каше.

Дата/время - ip(клик на whois) - referer(кликабельно) ну и там должно быть удалить кнопочка. Т.е. в раздел блокировки я уже буду вручную заносить, ну если возможно замутить чтобы сразу отсюда заносить, то тоже можно в принципе.

Т.е. сейчас есть блокировка по ip по хосту и по реферреру.

Блокировка по IP сервера например возмжна? И нужна ли она если есть блок по хосту? Поясните пожалуйста.

Какие еще идеи можете предложить как отслеживать пользователей, а точнее компьютер пользователя в целом? Т.е. мне важно чтобы засечь компьютер и не пускать его больше даже если он ip меняет. Я так понимаю это по кукам? Сильно ли это ресурсоемко и возможно ли? А если куки отключены то как тогда? В общем мне нужно как можно больше идей.

Жду предложений. Сроки не жмут, бюджет резиновый :)