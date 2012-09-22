Нужен импорт товара в csv для скрипта Ecmall уточните детали и сколько будет стоить внедрение?
Доработка скрипта (блокировка доступа к компьют.)
В общем есть скрипт блокировки пользователей.
При заходе на сайт он записывает лог в файл ip и referer, а я уже потом в ручную указываю их если мне надо в админке во вкладке "блокировка" и доступ пользователю закрывается.
Нужно сделать вывод лога в админке а не как сейчас в файле, а то сейчас в файле выводится куча ненужной инфы например пользватель с таким то ip загрузил такие то картинки, скрипт фиксирует вообще все загрузки со страницы. Т.е. на одного пользователя там инфы безполезной просто дофига)
Надо сделать только 1 запись на одного пользователя) Чтобы не искать всех в этой каше.
Дата/время - ip(клик на whois) - referer(кликабельно) ну и там должно быть удалить кнопочка. Т.е. в раздел блокировки я уже буду вручную заносить, ну если возможно замутить чтобы сразу отсюда заносить, то тоже можно в принципе.
Т.е. сейчас есть блокировка по ip по хосту и по реферреру.
Блокировка по IP сервера например возмжна? И нужна ли она если есть блок по хосту? Поясните пожалуйста.
Какие еще идеи можете предложить как отслеживать пользователей, а точнее компьютер пользователя в целом? Т.е. мне важно чтобы засечь компьютер и не пускать его больше даже если он ip меняет. Я так понимаю это по кукам? Сильно ли это ресурсоемко и возможно ли? А если куки отключены то как тогда? В общем мне нужно как можно больше идей.
Жду предложений. Сроки не жмут, бюджет резиновый :)
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