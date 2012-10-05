На одном сайте нужно добавить 100 коротких отзывов о разных товарах (до 200-300 знаков), включающие ключевые слова. Товары одинаковые. Стоимость прошу оставлять за проект в целом.
Составитель тестов
Нужен составитель тестов различной тематики (психология, интеллект, здоровье, образование...).
Под тестом подразумевается набор вопросов (5-10 вопросов), варианты ответа на них и описание расчета результата.
Для начала потребуется составить несколько пробных тестов, далее возможно длительное сотрудничество.
Связаться можно по скайпу: zigm_shop
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете. Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в ...Прочее21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Организации требуется творческий человек с идеями и умением писать рекламные тексты. Оплата по договоренности.Прочее24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно написать 100 анкоров на тему наращивания волос. Есть и другие заказы. Обязательно уметь составлять анкоры и понимать основные термины. Оставляйте скайп и называйте цену за ...Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо оставлять комментарии к статьям на сайте нажимать +1 и твиттер, кнопки 3-х социальных сетей. Комментарий должен отражать отношение к написанному (в позитивном ключе). Не больше 10 комментов с 1-го IP ...Прочее6 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача - составить список интересных интригующих вопросов для приложения в социальной сети. Суть приложения заключается в следующем: человеку случайным образом задаётся вопрос про его друга. Например: "Как Вы думаете, Иван Иванов хорошо ...Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима база данных по подрядным организациям, фирм которые занимаются: Монтаж/демонтаж стальных труб (вода, нефть, газ) Строительство трубопроводов Подготовка территорий под строительство. Желательно сразу по срокам, цене сказать.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать презентацию на 4 страницы для ООО "ПассажСтрой". Написать там о том, что данная компания занимается благоустройством территории (озеленение, асфальтарование, уборка снега). Напишите срок исполнения, стоимость работы.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта Credit-Card.ru, нужен специалист с опытом работы в банке, либо отлично разбирающийся в кредитных картах для написания ответов на вопросы посетителей: http://credit-card.ru/question.php - характер вопросов смотрите тут. Оплата 90 руб за ...Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо перевести файл из формата doc в pdf Что при этом необходимо сделать: 1) при просмотре PDF должна быть возможность заполнить выделенные поля - это возможно? ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад