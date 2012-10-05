Составитель тестов

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Закрыт6 заявок640 просмотров

Нужен составитель тестов различной тематики (психология, интеллект, здоровье, образование...).

Под тестом подразумевается набор вопросов (5-10 вопросов), варианты ответа на них и описание расчета результата.

Для начала потребуется составить несколько пробных тестов, далее возможно длительное сотрудничество.

Связаться можно по скайпу: zigm_shop

13 лет назад
Colllapse
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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