Необходимо *.doc перевести в *.pdf , есть нюансы

Добрый день!

Необходимо перевести файл из формата doc в pdf

Что при этом необходимо сделать:

1) при просмотре PDF должна быть возможность заполнить выделенные поля - это возможно?

2) если возможно, то на PDF необходимо нанести слои (в виде подсказок что и как должно быть заполнено), которые при печати не должны распечатываться - это возможно?

DOC файлы приложил.