Обновить материалы сайта free-soft.name

Необходимо обновить материалы типа:

http://www.free-soft.name/content/ikiosk-20

http://www.free-soft.name/content/visipics-130

К виду:

http://www.free-soft.name/content/udpixel-22

http://www.free-soft.name/content/winuha-20

Что нужно сделать:

1) Зарегистрироваться на сайте http://www.free-soft.name и сообщить мне логин

2) Найти сайт источник программы. Поставить ссылку на страницу скачивания программы, расположенной на официальном сайте

3) Найти 5 скриншотов с размером не меньше 600x400 без копирайтов. Либо сделать самому.

4) Загрузить картинки на хостинг с помощью программы: http://www.free-soft.name/content/imageshack-uploader-220

5) Добавить полученные адреса картинок на сайт

6) Скопировать текст из старого материала и вставить в новый

7) Вычистить материал от тегов и указаний версий программ

8) Сохранить

Цена за один материал 20р. Всего около 700 материалов. 100 материалов в месяц. Публиковать каждые три дня по 10 материалов. Оплата в конце каждого месяца.

Можете написать свою цена за один материал.