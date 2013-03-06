Здравствуйте. Как бы возможно, глупо это не звучало, но рекламной мастерской требуется раскрутка, нужна какая-то свежая идея, которая привлечет потенциальных клиентов. Работаем в небольшом городе, население приблизительно ...
Обновить материалы сайта free-soft.name
Необходимо обновить материалы типа:
http://www.free-soft.name/content/ikiosk-20
http://www.free-soft.name/content/visipics-130
К виду:
http://www.free-soft.name/content/udpixel-22
http://www.free-soft.name/content/winuha-20
Что нужно сделать:
1) Зарегистрироваться на сайте http://www.free-soft.name и сообщить мне логин
2) Найти сайт источник программы. Поставить ссылку на страницу скачивания программы, расположенной на официальном сайте
3) Найти 5 скриншотов с размером не меньше 600x400 без копирайтов. Либо сделать самому.
4) Загрузить картинки на хостинг с помощью программы: http://www.free-soft.name/content/imageshack-uploader-220
5) Добавить полученные адреса картинок на сайт
6) Скопировать текст из старого материала и вставить в новый
7) Вычистить материал от тегов и указаний версий программ
8) Сохранить
Цена за один материал 20р. Всего около 700 материалов. 100 материалов в месяц. Публиковать каждые три дня по 10 материалов. Оплата в конце каждого месяца.
Можете написать свою цена за один материал.
Выбранный исполнитель
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