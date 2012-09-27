Нужны отзывы для Я. Маркета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок179 просмотров

Нужны хорошие отзывы для интернет магазина на Маркете.

Отзывы нужны со старых акков, это может быть ваш личный акк или друзей знакомых, главное что бы аккаунтом пользовались постоянно (Я почтой например), неважно, редко или часто.

С одного аккаунта можно написать только 1 отзыв, оплата после того как отзыв пройдет модерацию и проживет несколько дней. Схему добавления напишу в личку.

За 1 отзыв 3$.

13 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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