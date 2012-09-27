Нужны отзывы для Я. Маркета

Нужны хорошие отзывы для интернет магазина на Маркете.

Отзывы нужны со старых акков, это может быть ваш личный акк или друзей знакомых, главное что бы аккаунтом пользовались постоянно (Я почтой например), неважно, редко или часто.

С одного аккаунта можно написать только 1 отзыв, оплата после того как отзыв пройдет модерацию и проживет несколько дней. Схему добавления напишу в личку.

За 1 отзыв 3$.