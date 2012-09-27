Добрый день,интересует создание базы данных для интернет магазина по товарам таким как у мобилака или розетки,как должен выглядеть один объект можно посмотреть на этих сайтах,фото должны быть актуальные и без водяных знаков.Один человек будет заниматься одной рубрикой пока её не закончит после окончания будет дана новая рубрика,исполнителей нужно много,сжатые сроки.Цена за наполнения одного товара 0,5 гривен и укажите сколько часов в день вы можете уделить этой работе,спасибо.