Добрый вечер всем! Проект — необходимо придумать название для компании. Звучное, красивое, психологически работающее и легко запоминающееся. Схему работы и оплаты готов обсудить с исполнителем. ...
Создание базы данных для интернет-магазина
Добрый день,интересует создание базы данных для интернет магазина по товарам таким как у мобилака или розетки,как должен выглядеть один объект можно посмотреть на этих сайтах,фото должны быть актуальные и без водяных знаков.Один человек будет заниматься одной рубрикой пока её не закончит после окончания будет дана новая рубрика,исполнителей нужно много,сжатые сроки.Цена за наполнения одного товара 0,5 гривен и укажите сколько часов в день вы можете уделить этой работе,спасибо.
Заявки фрилансеров
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