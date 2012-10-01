База данных подрядных организаций

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Закрытнет заявок130 просмотров

Необходима база данных по подрядным организациям, фирм которые занимаются:

Монтаж/демонтаж стальных труб (вода, нефть, газ)

Строительство трубопроводов

Подготовка территорий под строительство.

Желательно сразу по срокам, цене сказать.

13 лет назад
KerMan1
58 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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