Эксперт для ответов на вопросы по кредитным картам

Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете. Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в ...
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