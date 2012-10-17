creditcard

Дмитрий Широков creditcard

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Руководитель сервиса Credit-Card.ru

  • Эксперт для ответов на вопросы по кредитным картам

    Для сайта Credit-Card.ru, нужен специалист с опытом работы в банке, либо отлично разбирающийся в кредитных картах для написания ответов на вопросы посетителей: http://credit-card.ru/question.php - характер вопросов смотрите тут. Оплата 90 руб за 1000 символов. Обращайтесь: ICQ 115300212 Skype dimatarik3

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер новостей

    Для сайта Credit-Card.ru нужен рерайтер, обязательно разбирающийся в банковской теме. Суть работы: оперативно (желательно моментально) переписывать пресс-релизы банков и публиковать на нашем сайте. Собирать тематические новости с других ресурсов - публиковать рерайты. Оплата: 80 руб за 1000 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватно для SvetaSlava
Дмитрий, спасибо за работу - отличное сотрудничество! Правки и оплата моментальные. Мои рекомендации и оценка 100 баллов.
Сроки, качество, соблюдение ТЗ - все на хорошем уровне, можно повышать минимальную ценовую планку.
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