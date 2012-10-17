creditcard

Для сайта Credit-Card.ru, нужен специалист с опытом работы в банке, либо отлично разбирающийся в кредитных картах для написания ответов на вопросы посетителей: http://credit-card.ru/question.php - характер вопросов смотрите тут. Оплата 90 руб за 1000 символов. Обращайтесь: ICQ 115300212 Skype dimatarik3