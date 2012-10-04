Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете. Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в ...
Составление анкоров
Нужно написать 100 анкоров на тему наращивания волос.
Есть и другие заказы.
Обязательно уметь составлять анкоры и понимать основные термины.
Оставляйте скайп и называйте цену за 1 анкор.
Заявки фрилансеров
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