Специалист для ведения 3-х блогов + соц. сети

1. Ведение блога на русском языке по 3-4 поста в месяц, тематика телекоммуникации + странички ВК, ФБ.

2. Ведение 2х блогов на английском по 3-4 поста в месяц, тематика мобильные игры + соц странички на английском.

3. Страница ФБ на английском + twitter, google plus.