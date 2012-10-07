Требуется маркетолог-копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт14 заявок269 просмотров

Требуется

проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке.

на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт.

написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру и количество информации.

бюджет оговаривает лично. оплата wm

13 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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