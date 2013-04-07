Наполнение товарами магазина, движок magento

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок375 просмотров

Наполнение товарами магазина, движок magento. Опыт работы с движком Magento - обязателен!

Следует наполнить магазин 200 товарами.

Сроки и стоимость работы готов обсуждать.

Оплата по факту, связь скайп.

Magento
12 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание каталога офисных центров Москвы

    $800

    Необходимо создать каталог офисных центров Москвы и МО. Интересуют данные: "Название", "Адрес", "Картинка"(средний размер 1-2Мб). Данные вносим в эксель. Картинки сохраняем в отдельную папку, а в эксель сохраняем только идентификатор картинки, картинок желательно 2-3. Оплата ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регистрация сайта в каталогах статей

    Приветствую. Необходимо написать статью, размножить ее и разместить их в не менее 100 каталогах статей. База каталогов статей должна предоставляться исполнителем, включая сами статьи. Отчет должен содержать: ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер для 7 сайтов разной тематики.

    $500

    Здравстуйте! Требуется контент-менеджер, который умеет работать с сайтами ВордПресс и Джумла. Который знает, что такое рерайт и копирайт и способен аккуратно выполнять разнообразную работу. Главное условие: порядочность, исполнительность и постоянное нахождение в сети.

    JoomlaWordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регулярное наполнение сайтов статьями

    Необходимо наполнять несколько сайтов готовыми статьями (я предоставляю), заполнять доп. поля (title, keywords) + подбирать картинку к статье. В месяц до 100 статей. Указывайте цену за 1 размещение. Оплата по факту размещения, ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно наполнить женский портал

    $17

    Здравствуйте! Доделываем женский сайт. Нужно продумать и наполнить разделами раздел статей, и создать разделы форума. Также продумать и добавить разделы доски объявлений. В дельнейшем понадобиться статьи и сообщения ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ведение групп Вконтакте, Facebook

    Есть штук 5 групп совершенно разных тематик. Надо с разной степенью интенсивности добавлять посты в них. Источники тем и вдохновления дам. Писать ничего не надо, или копипаст текстов мелких или в основном фото. Оплата раз ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Публикация 30 статей

    Необходимо разместить на сайте 30-40 статей (движок WordPress). Тематика сайта - рыбалка. Средний объем статей — 5 тыс. знаков К каждой статье необходимо подобрать фото с сайтов которые я укажу и тематическое видео ...

    WordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад