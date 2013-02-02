Добавить товары в интернет-магазин матрасов

Копипаст 200 товаров в магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить несколько брендов кроватей и матрасов на сайт магазина matrason.ua с написанием описания(около 500 знаков), прописать к добавленным позициям теги, метатеги. Просьба в заявках указывать стоимость добавления одной позиции.
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