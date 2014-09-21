Сайт на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен21 заявка232 просмотра

Нужен сайт! Тематика продажа каминов! Можно под ключ, включая тексы, можно просто шаблон со структурой! Ядро и ключи дам! Примеры сайта и структуры тоже есть! Важна цена вопроса!

Joomla
11 лет назад
ivano1
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

poroh22
Миша 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! В процессе работы не возникло никаких проблем.

Заявки фрилансеров

poroh22
Миша 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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