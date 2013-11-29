Непростой проект на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок149 просмотров

Задача: создание системы наподобие yes-credit / vsevkredit

Требуются:

- сайт на Битриксе

- модуль кредитования для магазинов - для Битрикса, OpenCart, NetCat

- личный кабинет партнёра (магазина) с текущими заявками и статусами

- личный кабинет покупателя (видит свою кредитную заявку и статус по ней)

- система для отправки заявок в банки, либо по XML, либо внесение в CRM банка с автоматическим заполнением полей

Opencart
11 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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