Здравствуйте коллеги! Мне нужны ответственные помощники с навыками: + Дизайн, Верстка , Натяжка шаблонов на - ( InstantCMS/Opencart/ Landing Page) + Создание структуры ...
Непростой проект на Битриксе
Задача: создание системы наподобие yes-credit / vsevkredit
Требуются:
- сайт на Битриксе
- модуль кредитования для магазинов - для Битрикса, OpenCart, NetCat
- личный кабинет партнёра (магазина) с текущими заявками и статусами
- личный кабинет покупателя (видит свою кредитную заявку и статус по ней)
- система для отправки заявок в банки, либо по XML, либо внесение в CRM банка с автоматическим заполнением полей
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