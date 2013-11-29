Одностраничный сайт

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Закрыт26 заявок207 просмотров

Необходимо создать одностраничный сайт, тематика продажа игрушек.

Желаемый дизайн скину на почту.

Жду предложений

11 лет назад
vityazaporozhet
Петр Иванов 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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