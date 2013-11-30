Нужен сайт! Тематика продажа каминов! Можно под ключ, включая тексы, можно просто шаблон со структурой! Ядро и ключи дам! Примеры сайта и структуры тоже есть! Важна цена вопроса!
Сайт "под ключ"
Необходимо создать сайт "под ключ" с админкой на основе шаблона:
http://www.templatemonster.com/ru/zencart-templates-type/46702.html.
Стоимость и сроки ?
Оплата наличными.
Материалы для наполнения в наличии.
Заявки фрилансеров
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