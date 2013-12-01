Сфера деятельности компании: Товарооборот и оказание услуг в сети Интернет Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Все товары и услуги, доступные для реализации онлайн. Кто является основным потребителем товаров, услуг: Частные лица ...
Нужно сделать сайт
Нужен сайт для наружной рекламы с большим функционалом. Описание ТЗ в скрепке. Нужен специалист который сможет выполнить задание. Будут вопросы - пишите отвечу. Указывайте приблизительную стоимость за работу.
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