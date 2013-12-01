Сайт фото-галерея

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок167 просмотров

Для субдомена требуется создать легкий сайт фото-галлерея. Главная страница сайта "Gallery Help in China" в виде мозайки фотографий различной продукции (сувенирка, мебель, CCTV и так далее), картинки постоянно в движении как на заставке в компьютере (см. приложение). Меню состоит только из разделов галлерей (Мебель, сувенирная продукция, CCTV и так далее). У посетителя есть возможность выбирать различные фото в Избранное (favorite), для последующего быстрого доступа. При нажатии на фото, появляется минимальная информация, цена, вес, размер, приблизительная стоимость доставки. И самое главное, важно сделать наполнение контентом максимально простым. Да, и обратная связь, еще не решили как это должно быть, важно чтобы было просто в один клик, например, кнопка "Оправить запрос по выбранной позиции", этот момент готовы обсуждать.

11 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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