Сайт фото-галерея

Для субдомена требуется создать легкий сайт фото-галлерея. Главная страница сайта "Gallery Help in China" в виде мозайки фотографий различной продукции (сувенирка, мебель, CCTV и так далее), картинки постоянно в движении как на заставке в компьютере (см. приложение). Меню состоит только из разделов галлерей (Мебель, сувенирная продукция, CCTV и так далее). У посетителя есть возможность выбирать различные фото в Избранное (favorite), для последующего быстрого доступа. При нажатии на фото, появляется минимальная информация, цена, вес, размер, приблизительная стоимость доставки. И самое главное, важно сделать наполнение контентом максимально простым. Да, и обратная связь, еще не решили как это должно быть, важно чтобы было просто в один клик, например, кнопка "Оправить запрос по выбранной позиции", этот момент готовы обсуждать.