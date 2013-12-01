Создать 1 страничный сайт на Drupal

$20
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Завершен3 заявки294 просмотра

Необходимо создать 1 страничный сайт на Drupal. На странице - лого, вставка видео (1 файл), текст, ссылки на соцсети, модуль опрос (или комментарии), адрес в подвале. Доступ на хостинг предоставляется, все поставить надо самостоятельно. Срок - до 02.12.2013

Drupal
11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Скорость мгновенная, качество отличное! Сделал даже больше чем просила, дал дельные советы. Рекомендую! Отлично!
Приятный человек, оплата в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
11 лет назад
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