Разработка Интернет портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок177 просмотров

Сфера деятельности компании: Товарооборот и оказание услуг в сети Интернет

Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Все товары и услуги, доступные для реализации онлайн.

Кто является основным потребителем товаров, услуг: Частные лица и предприятия Украины

Веб-ресурсы (2-3 ссылки), которые нравятся:

Укажите что понравилось. Slando.ua, aukro.ua, torg.ua

Задача которую должен решать сайт: Предложение и поиск товаров и услуг. Заключение сделок, помощь в оформлении сделок, оказание посреднических услуг.

Тип сайта (сайт-визитка, каталог, корпоративный, другой тип): Портал

Основные разделы сайта: 3 основных раздела: В2В, С2С, В2-ALL

Разделы имеют отличительные особенности в пределах 15% кода.

Информационное наполнение контента сайта:

Приблизительное количество страниц. О проекте. Правила пользования. Правила предоставления услуг. Частые вопросы. Юридическая консультация. Персональные страницы компаний и пользователей. Страницы, генерируемые пользователями (страница товара, услуги). Страница поиска, расширенного поиска. Страницы результатов поиска. Технические станицы. Регистрация. Личный кабинет. Переписка.

Дальнейшее работа с сайтом, (внесение обновлений) самостоятельно (нужна административная часть) или поручается разработчикам сайта : Требуется подготовка специалиста поддержки во время разработки портала

Частота предполагаемых обновлений сайта (раз в год, месяц, неделю, ежедневно), в каких разделах: Ежедневно в каждом из разделов пользователями, посредниками или администратором

Языковые версии сайта: Украинский, русский

Стиль сайта (солидно, строго, просто и т.д.): Просто, эргономично, доступно. Минимализм.

Фирменный стиль, логотип, Компанией разработан фирменный стиль, логотип. Предусмотрены корпоративные цвета.

В какой цветовой гамме должна происходить разработка сайта: В корпоративных цветах

На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: На все категории

На какие географические регионы должен быть ориентирован сайт: Все регионы Украины

Использование Flash-анимации: Использование элементов flash не желательно

Регистрация доменного имени: Зарезервировано доменное имя в национальной зоне первого уровня.

Размещение сайта: Под проект выделен обственный хостинг.

Место под баннерную рекламу: Предусмотрены 3 банерных позиции

Место для счетчиков посещений: Нет. Статистика посещений является закрытой.

Перечень предоставляемых заказчиком материалов:

логотип, фотографии, текст, видео, другие материалы Логотип, текст

Сроки исполнения заказа: До 2х месяцев

Дополнительная информация: Территориальное расположение в Киеве и наличие офиса будет плюсом при выборе разработчика.

11 лет назад
yeogeny
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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