Доброго времени суток друзья. Нужно создать сайт. Движок значения не имеет. Главное что бы все было аккуратно и красиво в плане дизайна. На сайте будет добавляться и храниться текстовая информация и изображения. ...
Разработка Интернет портала
Сфера деятельности компании: Товарооборот и оказание услуг в сети Интернет
Характеристика основных товаров, услуг (их количество): Все товары и услуги, доступные для реализации онлайн.
Кто является основным потребителем товаров, услуг: Частные лица и предприятия Украины
Веб-ресурсы (2-3 ссылки), которые нравятся:
Укажите что понравилось. Slando.ua, aukro.ua, torg.ua
Задача которую должен решать сайт: Предложение и поиск товаров и услуг. Заключение сделок, помощь в оформлении сделок, оказание посреднических услуг.
Тип сайта (сайт-визитка, каталог, корпоративный, другой тип): Портал
Основные разделы сайта: 3 основных раздела: В2В, С2С, В2-ALL
Разделы имеют отличительные особенности в пределах 15% кода.
Информационное наполнение контента сайта:
Приблизительное количество страниц. О проекте. Правила пользования. Правила предоставления услуг. Частые вопросы. Юридическая консультация. Персональные страницы компаний и пользователей. Страницы, генерируемые пользователями (страница товара, услуги). Страница поиска, расширенного поиска. Страницы результатов поиска. Технические станицы. Регистрация. Личный кабинет. Переписка.
Дальнейшее работа с сайтом, (внесение обновлений) самостоятельно (нужна административная часть) или поручается разработчикам сайта : Требуется подготовка специалиста поддержки во время разработки портала
Частота предполагаемых обновлений сайта (раз в год, месяц, неделю, ежедневно), в каких разделах: Ежедневно в каждом из разделов пользователями, посредниками или администратором
Языковые версии сайта: Украинский, русский
Стиль сайта (солидно, строго, просто и т.д.): Просто, эргономично, доступно. Минимализм.
Фирменный стиль, логотип, Компанией разработан фирменный стиль, логотип. Предусмотрены корпоративные цвета.
В какой цветовой гамме должна происходить разработка сайта: В корпоративных цветах
На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт: На все категории
На какие географические регионы должен быть ориентирован сайт: Все регионы Украины
Использование Flash-анимации: Использование элементов flash не желательно
Регистрация доменного имени: Зарезервировано доменное имя в национальной зоне первого уровня.
Размещение сайта: Под проект выделен обственный хостинг.
Место под баннерную рекламу: Предусмотрены 3 банерных позиции
Место для счетчиков посещений: Нет. Статистика посещений является закрытой.
Перечень предоставляемых заказчиком материалов:
логотип, фотографии, текст, видео, другие материалы Логотип, текст
Сроки исполнения заказа: До 2х месяцев
Дополнительная информация: Территориальное расположение в Киеве и наличие офиса будет плюсом при выборе разработчика.
Заявки фрилансеров
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