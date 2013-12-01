необходимо сделать сайт идентичный данному http://www.homeandstone.com/ со слегка измененным дизайном, вся логика сохраняется-просто другой контент
Веб-сайт для создания/продажи чехлов
Необходимо сделать сайт под ключ, аналогичный данному makecase.ru , но с урезанным функицоналом и логикой.
Дизайн уже готов, основной упор необходимо сделать на создание различных чехлов с возможностью загрузки, обрезки, масштабирования определенных фотографий. Есть пару основных макетов чехлов, алгоритм для создание идентичный и реализается на первой итерации. Дизайн и тз прикреплены Ниже.
Нужен специалист, сделающий все быстро и качественно.
Готов работать через гаранта по предоплате.
Сам занимаюсь backend разработкой, можем обсудить все детали и уточнить интересующее вопросы в скайпе
Stan Patison
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