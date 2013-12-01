Веб-сайт для создания/продажи чехлов

Необходимо сделать сайт под ключ, аналогичный данному makecase.ru , но с урезанным функицоналом и логикой.

Дизайн уже готов, основной упор необходимо сделать на создание различных чехлов с возможностью загрузки, обрезки, масштабирования определенных фотографий. Есть пару основных макетов чехлов, алгоритм для создание идентичный и реализается на первой итерации. Дизайн и тз прикреплены Ниже.

Нужен специалист, сделающий все быстро и качественно.

Готов работать через гаранта по предоплате.

Сам занимаюсь backend разработкой, можем обсудить все детали и уточнить интересующее вопросы в скайпе

Stan Patison