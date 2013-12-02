Нужен сайт для компании - юридические услуги

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Закрыт23 заявки184 просмотра

Требуется создать сайт для компании, оказывающей юридические услуги.

Сайт должен позволить публиковать статьи, иметь форму обратной связи (консультация онлайн), также должна быть предусмотрена возможность для загрузки шаблонов документов.

И (дополнительно) - калькулятор деклараций по налогам (как на сайте ipipip.ru)

Интересует цена вопроса и предполагаемая систему управления сайтом

11 лет назад
KaterinaPR
Екатерина 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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