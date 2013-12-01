Создание сайта иммиграционного агентства

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Закрыт27 заявок197 просмотров

Нужно создать сайт для агенства по иммиграции в Австралию. Цель сайта- поиск клиентов в интернете. ТЗ прилагается. Бюджет от $500 до $2000

11 лет назад
beattynatalia
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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