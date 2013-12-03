Нужен дизайн или сайт под ключ

Пожалуйста, читайте ТЗ. Хотелось бы всё в комплексе с дизайном, ещё лучше если будет толковый копирайтер в мебельно-строительной тематике. Дизайн здесь самое главное. Уложиться надеюсь в сумму до 500$, но ...