Сайт визитка с административным функционалом

Пожалуйста, читайте ТЗ.

Хотелось бы всё в комплексе с дизайном, ещё лучше если будет толковый копирайтер в мебельно-строительной тематике.

Дизайн здесь самое главное.

Уложиться надеюсь в сумму до 500$, но качество/дизайн в приоритете.

Также во вложении бриф заполненый по просьбе одного исполнителя.

Только Россия!