Сайт визитка с административным функционалом

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок392 просмотра

Пожалуйста, читайте ТЗ.

Хотелось бы всё в комплексе с дизайном, ещё лучше если будет толковый копирайтер в мебельно-строительной тематике.

Дизайн здесь самое главное.

Уложиться надеюсь в сумму до 500$, но качество/дизайн в приоритете.

Также во вложении бриф заполненый по просьбе одного исполнителя.

Только Россия!

11 лет назад
Co3datejlb
Антон 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

wolfel
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$362
14 дней
Проект сдан, в целом доволен, но были и минусы, - затянули по срокам, не спасло даже обещание премии за выполнение в срок. Из плюсов - поддерживают и довольно оперативно отвечают, всегда можно достучаться, готовы идти на встречу в спорных моментах, цена, общее качество работы.
Отличный работодатель, рекомендую.

Заявки фрилансеров

wolfel
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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