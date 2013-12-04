Создание наполняемого сайта-каталога/магазина

Необходимо создание сайта-каталога/магазина, который будет наполняться регистрирующимися пользователями.

Вход в личный кабинет и регистрация должна быть возможна по аккаунтам из соцсетей

Количество товаров и опции, которые пользователям разрешено размещать, зависит от типа аккаунта, который выставляется администратором магазина. Наиболее похожий пример http://www.livemaster.ru/. подробнее (http://www.livemaster.ru/help/services)

Должен быть фильтр подбора/поиска по параметрам товаров.

Также возможность вывода определенных товаров на разных страницах – для формирования подборок товаров.

Предпочтительная CMS - Joomla (ввиду того, что есть навыки администрирования и работы с ней). Но также принимаются и другие.

Подробное ТЗ после утверждения первоначальной цены.

Прошу обозначить ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ и СРОКИ (и НЕ НУЖНО писать, что сначала ТЗ а потом оценка, - мы сами занимались разработкой и знаем, что ВСЕ примерно можно оценить, а конкретика уже потом).